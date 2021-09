Tchad : l'ENA publie la liste définitive des candidats au concours d'entrée 2021-2022

La commission d’organisation du concours de l’École nationale d’administration (ENA) a publié ce 18 septembre la liste définitive des candidats au concours d'entrée à l'ENA 2021. La liste est affichée à l'ENA et dans les différentes centres en province.



La liste indique le numéro de chaque candidat et le centre de composition des épreuves écrites.



Tout candidat est tenu de relever son numéro, de visiter son centre et d'identifier sa salle de composition au plus tard le lundi 20 septembre 2021.



Les candidats doivent se présenter sur les lieux de composition dès 6 heures munis d'une des pièces d'identité et du récépissé de dépot de dossier.