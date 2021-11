Tchad : l'ENASTIC en quête de perspectives d'évolutions

"Le gouvernement tchadien a choisi l'option stratégique de faire du numérique un levier croissance en vue du développement économique, social, environnemental et culturel du Tchad", explique Idriss Saleh Bachar, ministre des Postes et de l'Économie numérique.



Conscient de l'important apport de l'ENASTIC, le département ministériel accorde une place de choix à la production quantitative et qualitative des ressources humaines. C'est à ce titre qu'une réflexion est menée sur le devenir de cette situation.



À l'issue de cet atelier, des recommandations se formulées pour la dynamisation de l'ENASTIC en tant que pôle de référence en matière d'enseignement dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication.



Le directeur général de l'ENASTIC a quant à lui relevé que les principaux objectifs de cet atelier consistent à présenter le bilan l'ENASTIC, analyser les méthodes de fonctionnement, diagnostiquer les problèmes qui minent le développement de la formation continue, revoir les programmes de formation et surtout proposer de nouveaux éléments.



Présente au lancement de l'atelier, la ministre de l'Enseignement supérieur, Lydie Beassoum, a souligné que l'ENASTIC est une institution qui contribue au développement socio-économique du Tchad. Elle ouvre aussi la possibilité aux jeunes d'entreprendre.