Tchad : l’ENFJ organise un atelier de renforcement de capacités des magistrats

Ce 22 octobre 2024, l'École Nationale de Formation judiciaire (ENFJ), en partenariat avec Expertise France, à travers le projet d'appui à l'entraide judiciaire en vue de redynamiser l'appareil judiciaire, organise un atelier de renforcement des capacités des 38 magistrats et personnels de la justice.



Cet atelier placé sous le thème, « L'entraide Judiciaire en Matière Pénale », ressort de la juridiction de cours d'appel de Ndjamena, Massaguette, Bol, Bongor et Mandalia.



Le directeur général adjoint Ndoutamian Robert, a souligné que, cette formation aura le mérite de permettre aux magistrats du Tchad, dans un monde globalisé et interconnecté, d'acquérir des connaissances en matière d'entraide pénale internationale, pour mieux relever les défis liés à la criminalité organisée et transactionnel caractérisée par des multiples intervenants, et par la multiplication des actes à dimension internationale.



Il indique que, compte tenu de la pertinence de la thématique retenue et de la qualité des experts mobilisés, il exhorte les participants à suivre, les sessions avec une attention et assiduité particulière.



Le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits Humains, Saleh Ben Biang, représentant le ministre, dans son allocution, rappelle que l'objectif de cet atelier est d'accroître l'efficacité de la lutte contre la criminalité transnationale organisée dans un contexte exposé à une insécurité qui prend des proportions nécessitant la riposte des États.



Pour le directeur général du ministère de la Justice et des Droits Humains, pour faire face à cette situation, « il est nécessaire que les pays du Sahel et d'autres pays touchés par ce phénomène conjuguent leurs efforts et leurs moyens pour plus d'efficacité dans le combat judiciaire », indique-t-il.



Il réitère que l'un des moyens juridiques de cette lutte est la coopération judiciaire, qui est l'objet de cet atelier permettra aux participants de renforcer leurs connaissances en qualité de magistrats prescripteurs et acteurs de l'entraide judiciaire pénale au Tchad