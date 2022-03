Tchad : l'École africaine pour la paix se penche sur le traitement des blessures intérieures

Le censeur du lycée littéraire de Walia, Andakeizou Ahouna, a indiqué qu'il attache du prix à la notion de la paix. Il a exhorté les élèves d'être des ambassadeurs et ambassadrices de la paix et de véhiculer le message de la cohabitation pacifique entre les élèves eux-mêmes, entre les élèves et les enseignants ainsi que l'administration.



Le coordonnateur Moudeina Vassou a révélé que l'école africaine pour la paix est un organe de la fondation pacifique. Elle a pour mission d'aider l'humanité tout entière à réécrire l'histoire dans son existence. Elle a également pour mission d'amener les hommes et les femmes de tous les âges à prendre conscience de l'existence des blessures intérieures qui bouleversent et désorientent l'individu de la vie sociale.



Les panélistes se sont relayés pour citer les causes des blessures intérieures, notamment le rejet, l'humiliation, la déception, l'injustice, la trahison et tant d'autres, tout en évoquant les conséquences et les remèdes envisageables (le pardon).



Les valeurs de l'organisation sont l'humanité, l'amour, l'engagement et la responsabilité. Ses objectifs visent à faire connaître les blessures intérieures et les voix qui torturent les victimes, évoquer leurs conséquences et partager les outils pour l'identification, le traitement et la libération.



La fondation pacifique est reconnue officiellement et légalement dans 8 pays d'Afrique à savoir le Bénin, le Cameroun, le Congo, la côte d'ivoire, le Guinée, la République centrafricaine et le Tchad.



Les instruments d'actions pour la fondation pacifique sont : l'École africaine pour la paix (EAP), l'Académie des veillants (AVAH), la Clinique sociale pour la guérison intégrale (CSGI) et le Comité scientifique international de l'EAP (CSI-EAP).



Les formations comprennent 25 modules répartis en trois cycles à savoir : le 1er cycle, la formation des ambassadeurs internationaux ; le 2ème cycle, monitorat et conseiller social et le 3ème cycle, instructorat et traitement des blessures intérieures.



Pour le coordonnateur Moudeina Vassou, réussir cette mission nécessite l'accompagnement des autorités tchadiennes, les organes des Nations-Unies et les entreprises.



La coordination entend former 50 ambassadeurs de la paix au lycée de Walia.