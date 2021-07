Tchad : l'École d'enfants de troupes bénéficie du soutien de l’ambassade de France

N'Djamena - Une convention de partenariat a été signée le 15 juillet entre le service de coopération et d’action culturelle (SCAC), la mission de coopération militaire et le centre d’apprentissage de la langue française (CALF) au profit de l’école des enfants de troupe (EET) de N’Djamena.



"Grâce à cette convention pluriannuelle, les jeunes élèves pourront passer chaque année des examens et obtenir une précieuse certification de leur niveau de français", explique l'ambassade de France au Tchad.



La signature de cette convention entre dans le cadre du projet porté par la mission de coopération militaire de soutien à la nouvelle école des enfants de troupe qui, depuis un an, accueille sa première promotion de classes de sixième.