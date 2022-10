Tchad : l'École de formation des agents de la santé de Kelo se renforce pour la rentrée

À l'ouverture de la cérémonie, le président du conseil d'administration, le révérend-pasteur Batein Kaligue, a demandé l'effort des parents et étudiants pour l'amélioration des conditions d'études. Son souhait le plus ardent est de "voir cette École devenir la meilleure au Tchad".



Prenant la parole, le secrétaire général du conservatoire d'administration, Fangbo Eiba Alexis, a rassuré l'assistance que l'EFASK aura bientôt son centre de santé.



Lançant officiellement la rentrée académique, le fondateur Dr. Garba Tchang Salomon s'est dit satisfait du résultat obtenu, avec 87% d'admission. Selon lui, ce taux de réussite dépasse leurs attentes. Il félicite ses étudiants et le corps enseignant pour le travail abattu, ainsi que les parents pour leur soutien.