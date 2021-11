Tchad : l'Ecole normale d’instituteurs bilingue de Bol a un nouveau directeur administratif

Aboubacar Abdoulaye Sambo remplace à ce poste Mahamat Diya Abdramane qui a passé deux ans à la tête de cette institution. C’est le chef de division des examens et concours de la délégation provinciale du Lac, Soukassia Prosper Amigue, représentant le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Lac qui a présidé la cérémonie.



Le directeur administratif sortant Mahamat Diya Abdramane, a dans son mot de circonstance, invité les enseignants à bien collaborer avec la nouvelle administration, afin mieux mettre en place le suivi pédagogique et professionnel des étudiants. En l'installant dans ses fonctions, le chef de division des examens et concours Soukassia Prosper Amigué, représentant le délégué provincial de l'Education nationale du Lac, a invité le nouveau directeur à s'investir pour redorer le blason de cette prestigieuse école qui a déjà formé plusieurs enseignants.



Pour la bonne marche des activités, Soukassia Prosper Amigué a mis l'accent sur le respect de la hiérarchie et la bonne collaboration. Le représentant du délégué n'a pas manqué de rendre un hommage mérité au directeur administratif sortant pour son savoir-faire, et le professionnalisme confirmé qui lui ont permis d'assurer avec sagesse, la noble et exaltante mission, malgré le moment difficile de coronavirus.



Le directeur administratif entrant, Aboubacar Abdoulaye Sambo, a tenu témoigner sa gratitude aux plus hautes autorités du pays, pour la confiance placée en sa modeste personne, avant de solliciter une franche collaboration pour relever les défis.