Tchad : l'Église Assemblée chrétienne baptise des fidèles à Massakory

[16] Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.

[17] Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ainsi que les pasteurs Mai Barthélémy et Allexandre Panguiring ont baptisé les candidats donc cinq filles et un garçon au nom du père fils et saint esprit.

Ils sont au nombre de six fidèles chrétiens à avoir reçu le sacrement du baptême ce dimanche 13 octobre 2020 à l'Église Assemblée chrétienne de Massakory.Comme à l'accoutumée chez les chrétiens, pour accepter Jésus comme son sauveur, on reçoit l'eau du baptême.Dans sa prédication, le pasteur a souligné que le baptême est l'accomplissement de toutes prophéties et l'engagement des chrétiens envers Dieu.Le président du Comité régional du Centre et de l'Ouest (CRCO), le pasteur Kandjé Philippe, a indiqué que lorsqu'un chrétien n'est pas encore baptisé, il n'est pas encore fils de Dieu. S'il se baptiste c'est maintenant qu'il devient le vrai fils de Dieu.Il explique que Jésus, avant d'être baptisé, n'était pas encore fils de Dieu. Le jour où il fut baptisé, Dieu dit, dans le livre de Mathieu au chapitre 3, verset 17, que : "Celui-ci est mon fils bien aimé, en qui j'ai mis toute toute mon affection".Le pasteur Kandjé Philippe appelle les chrétiens qui ne sont pas encore baptisés à prendre l'exemple de Jésus, en donnant comme référence le livre de Matthieu 3:16-17 :Après le baptême, les fidèles sont entrés à l'Église pour manifester leur joie avec des chants et des acclamations.La Sainte appelée la communion a marqué la fin de cérémonie baptismale de ce dimanche à l'Assemblée Chrétienne du Tchad de Massakory.