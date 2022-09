Tchad : l'Église protestante suspend sa participation au dialogue national

"Les procédures de l’adoption du Règlement Intérieur (RI) et de la mise en place du Présidium sont rocambolesques, ni transparentes, ni consensuelles et inclusives. Elles laissent présager un « agenda caché » sinon, comment comprendre que malgré l’appel et l’insistance des participants, les acteurs sont restés insensibles. En clair, la composition du Présidium n’a pas requis l’unanimité de la Plénière. C’est ce qui aurait motivé le Président du Présidium à promettre un léger réaménagement. Cette promesse ne s’est pas encore réalisée jusqu’aujourd’hui. L’absence de certains acteurs politiques, de la Société civile et des Politico-militaires non signataires de l’Accord de Doha ne garantit non plus le caractère inclusif du Dialogue".

"À l’allure où ce dialogue national inclusif et souverain évolue, et face aux différentes réactions des participants insatisfaits et choqués qui ont déjà quitté ou qui menacent de se retirer, nous avons, dans notre précèdent communiqué de presse attiré l’attention des acteurs principaux sur le danger de cette dérive. L’Église protestante au Tchad constate malheureusement que cette interpellation n’a pas trouvé un écho favorable", affirme révérend Dr. Djimalngar Madibaye.L'EMMET estime que le dialogue se déroule de manière non satisfaisante :La semaine dernière, les évêques de l'Église catholique ont annoncé la suspension de leur participation aux assises nationales.