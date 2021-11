Tchad : "l’Église s’est levée pour agir", l'OIERE prie pour la paix

L'initiative, à l'occasion de la proclamation de la République du Tchad, est une journée d'évangélisation autour du thème : "proclamer une saison de délivrance, de guérison et de restauration totale de la nation tchadienne".



"L'objectif c'est de prier pour ramener la paix et la stabilité au Tchad (...) Nous rendons gloire à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie et pour avoir donné la sagesse à la haute autorité et à toute son équipe", explique le Pasteur Mbaitodjim Jude Telbet.



"Le Tchad traverse en ce moment un évènement important de sa vie. Les autorités en charge de la transition ont un cahier des charges lourd ; assurer la transition et organiser le dialogue", ajoute le Pasteur Mbaitodjim Jude Telbet.



L'OIERE estime que l'Église doit être une cheville ouvrière en faveur de la paix entre les filles et fils du Tchad, et doit être disposée pour être consultée par les autorités pour des questions culturelles, religieuses et inter-religieuses.