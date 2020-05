Tchad : l'Entente des églises appelle à une journée de jeune le 29 mai

Le Révérend Pasteur Batein Kaligue, secrétaire général de l'Entente des Églises et missions évangéliques du Tchad (EEMET), a appelé mercredi à l'observation d'une journée de jeune ferme le vendredi 29 mai 2020.



"En tant que chrétien, notre arme est la prière. Nous vous invitons à la date du 29 mai à observer une journée de jeune ferme et de prière (...) pour écarter la Covid-19 dans le pays", a dit le secrétaire général de l'EEMT.



Révérend Pasteur Batein Kaligue a également rappelé l'importance du respect des mesures du Gouvernement. "L'heure est grave. Nous vous invitons à observer les règles barrières", a-t-il souligné, insistant notamment sur l'interdiction des regroupements même lors des deuils et le port de cache-nez obligatoire.