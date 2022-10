Tchad : “l'État a joué son rôle régalien d’assurer la sécurité” à Mangalmé (gouvernement)

N'Djamena - Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, est intervenu ce 5 octobre en plénière du dialogue national pour apporter des précisions sur les violences meurtrières de Mangalmé au Guera.



"La situation a été tendue mais l'État a joué son rôle régalien, celui d’assurer la sécurité", assure le ministre.



Selon lui, "depuis le départ de la délégation gouvernementale sur place, il n'y a pas eu de nouveaux affrontements, d’atteintes aux personnes et aux biens".



"Jamais le gouvernement ne laissera une atteinte à la sécurité des tchadiens sans rien faire (...) On n'a pas laissé libre court aux tueries et aux vengeances. Nous avons vraiment pris les choses en main", assure Abderaman Koulamallah.



Le porte-parole du gouvernement n'a pas donné de bilan officiel des affrontements. Les ressortissants de la province évoquent une centaine de morts.