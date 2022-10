Tchad : l'État appelé à promouvoir la culture du travail, l'égalité des chances et le mérite

La résolution n°3 du dialogue national porte sur la promotion de la culture du travail, de l'égalité des chances et du mérite. Elle a été présentée ce 8 octobre par Senoussi Hassana Abdoulaye.



Les participants jugent nécessaire de valoriser toutes les compétences nationales et promouvoir le mérite.



Ils préconisent d'instaurer la rigueur dans toute la société tchadienne et en particulier dans les administrations publiques et leurs démembrements.



L'État doit accorder un égal accès aux fonctions publiques, sans discrimination. Aussi, il doit récompenser le mérite pour l'éclosion et l'épanouissement de tous les talents du Tchad.