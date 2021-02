Tchad : l'État n'a pas remboursé les 30% de frais de campagne présidentielle de 2016

Le président de l’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), Saleh Kebzabo, et le président de la Convention tchadienne pour la paix et le développement (CTPD), Laokein Kourayo Médard, ont exigé samedi le remboursement de 30% de frais de la campagne présidentielle de 2016.



Ils ont donné un délai de trois jours Francs, sous contraire de se retirer du processus de l'élection présidentielle du 11 avril 2021.



Si les dépenses engagées par les candidats, partis politiques, groupements ou regroupements de partis politiques durant la campagne sont à leur charge, il est prévu des remboursement suivant des modalités définies par l'article 77 du Code électoral du 25 août 2015.



Le remboursement concerne 30% des montants dument justifiés en recettes et en dépenses, et après quitus de la Cour des comptes (élections présidentielle, législative, locale).