Tchad : l'État réduit la fracture numérique avec des centres multimédias modernes en province

Le directeur général de l'ADETIC, Acyl Mahamat Acyl, explique le télé-centre permettra de réduire la fracture numérique dans la ville, offrir des emplois, réduire l'écart et promouvoir l'inclusion numérique entre les provinces et les villes, autonomiser les handicapés phyisiques et améliorer l'Indice de développement des TIC.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, Bachar Ali Souleymane, se félicite de cette réalisation. Selon lui, "cet investissement permettra à la province d'être connectée au monde entier".



L'ADETIC joue un rôle clé dans la mise en oeuvre de l'obligation de l'État en matière du service universel et de l'inclusion numérique.



Le coût de l'infrastructure est de 286.396.956 Fcfa.



À ce jour, six télécentres ont été construits, équipés et sont fonctionnels dans les villes de Mongo, Abéché, Amdjarass, Doba, Biltine et désormais Bongor. Les télécentres de Moundou et Mao sont en cours de construction.