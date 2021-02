Tchad : l'État souhaite confier la gestion de 9 hôtels à des professionnels du secteur

Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Patalet Geo, souhaite confier à des professionnels du secteur la gestion des établissements hôteliers bâtis par l’État dont certains assez récemment. Il a signé un avis d'appel public à manifestation d'intérêt pour la gestion des hôtels appartenant à l'État tchadien.



Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique de développement du secteur du tourisme et de l'artisanat en général, l'État entend assurer une meilleure exploitation des outils et moyens de production du secteur.



Les principaux établissements visés dans cette opération sont : l'hôtel du Chari, les hôtels modernes d'Abéché, d'Amdjarass, de Bongor, de Biltine, de Bol, ainsi que les hôtels de chasse de Bongor, Pala et Léré.



Les prestataires devront assurer la gérance, l'exploitation, la maintenance et la visibilité des établissements hôteliers.