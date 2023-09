TCHAD Tchad : l’IDEA renforce les capacités des jeunes sur les réformes constitutionnelles et la cohésion sociale

Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 12 Septembre 2023



L'objectif est de contribuer au renforcement de la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et électorales, entre autres.

L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA) a lancé ce mardi 12 septembre à N'Djamena, l'atelier modulaire BRIDGE, sur la contribution des femmes et des jeunes sur le déroulement consensuel et apaisé de la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et électorales.



L'objectif principal est de renforcer les capacités des organisations de la société civile, et des organisations des femmes et des jeunes, afin qu'elles contribuent au renforcement de la mise en œuvre sur les réformes constitutionnelles et électorales, au raffermissement, à la cohésion sociale, et à la création d'un environnement propice au vivre ensemble et à l'apaisement du climat socio politique.



Dans son discours à la cérémonie, le chef de programme de l'IDEA, Abdoulwahab Ba, a souligné que l'IDEA est une organisation de réflexion et d'action intergouvernementale, dont le seul mandat est de faire progresser la démocratie dans le monde.



L'Institut est un leader mondial en matière de publications, de production de connaissances, d'outils numériques interactifs et de bases de données dans trois domaines, notamment les processus électoraux, la participation et la représentation politiques, et les processus d'élaboration des constitutions. A ce titre, Abdoulwahab Ba a noté que I'IDEA International met en œuvre un programme financé par l’Union Européenne (UE) et consacré au soutien à la Transition démocratique au Tchad.



Le chef de programme a souligné en outre que, l’appui de leur Institut a commencé avec le processus du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), et s'étend aujourd'hui à la contribution, à la mise en œuvre des réformes institutionnelles, le retour à l'ordre constitutionnel et l'apaisement du climat politique et social.



Il n'a pas manqué de noter que le déroulement de la Transition démocratique en cours, et la poursuite des réformes institutionnelles et électorales, recommandent le renforcement continu des capacités d'acteurs majeurs impliqués dans un processus dont l'engagement accru et la participation effective de toutes les composantes de la société tchadienne est nécessaire.



Ensuite, le chef de programme de l'IDEA a souligné que les femmes et les jeunes qui constituent un maillon essentiel pour tout processus de changement social durable et pour toute politique de développement de la nation, doivent, sans relâche, renforcer leurs connaissances pour l'animation de la vie sociale et politique de leur pays.



Leur participation active et de qualité est indispensable pour la bonne conduite de tout processus de réformes et de recherche de la paix durable, a-t-il conclu.



Dans son discours de lancement, Sanda Ildjima Badda, secrétaire générale du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, a souhaité la cordiale bienvenue aux consultants internationaux venus de la Guinée Conakry et du Rwanda, aux facilitateurs nationaux et aux participants des différentes corporations, venus des différentes provinces du pays.



Elle a saisi l'occasion pour témoigner de plus, selon elle, les multiples efforts que l'IDEA ne cesse de déployer, avec l'appui de l'UE, pour soutenir ses actions allant dans le sens de l'apaisement et de la réconciliation nationale. Elle ajouté que depuis la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement de Transition, les différents organes mis en place ne cessent de conjuguer des efforts avec différents partenaires, pour assurer l'unité nationale et la promotion de la cohésion sociale.



La SG du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale a souligné que cet atelier de formation vient à point nommé, pour aider le gouvernement dans sa stratégie de pacification et de consolidation de la cohésion nationale, propres à créer de conditions propices aux élections apaisées.





