Tchad : l’IDEA renforce les capacités des partis politiques et de la société civile à Moundou

L’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), a organisé le 30 mai à Moundou, un atelier de renforcement de capacité des partis politiques de la province du Logone Occidental.



C’est le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Tchouzébé Sidang Basil, qui a officiellement lancé les travaux. L’objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des acteurs politiques tchadiens, sur leurs rôles pour une transition démocratique et apaisée.



Une centaine des représentants des organisations politiques, issus de la zone méridionale du pays, prennent part à ces assises.



Dans son mot de circonstance, la représentante du chef de Programme IDEA Madame Mariama Bayard, a souligné que le climat socio-politique tendu qui s’est installé au lendemain du DENIS, suite aux manifestations du 20 octobre 2022, et aux différents conflits inter communautaires, a suscité des inquiétudes au sein des populations à cause des effets néfastes sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, ainsi que sur le déroulement actuel de la phase de transition qui est censé s’achever par l’organisation des élections transparentes, libres, inclusives, crédibles et consensuelles.



C’est au regard de ce contexte que IDEA International s’est engagé à apporter sa contribution dans l’apaisement des tensions, l’apaisement des conflits et surtout, la perspective des consultations référendaires et électorales prochaines, en mettant l’accent sur la prévention des violences électorales sur l’importance du consensus dans un processus de transition apaisée.



Ouvrant les travaux, le SG de la province du Logone Occidental, Sindang Basile, s’est réjoui de l’organisation de cet atelier qui est un plus pour le processus électoral au Tchad.



A travers cet atelier, IDEA international Tchad entend contribuer au renforcement de capacité des partis politiques et de la société civile pour qu’ils participent et jouent efficacement leurs rôles respectifs dans les interactions stratégiques avec les autres acteurs importants de la transition, afin de contribuer à la création d’un développement favorable à des espaces de dialogues constructifs, ceci dans l’optique de parvenir à une meilleure cohésion sociale, à l’animation apaisée de la vie politique nationale, et à la tenue d’élections crédibles et acceptées de tous.