Tchad : l'IDENPC-CN VIII renforce la capacité des enseignants

Ce mardi 13 août 2024, au sein du complexe scolaire Maarif tchado-turc, l'inspection départementale de l'Education nationale et de la Promotion civique pour la commune de N'Djamena VIII (IDENPC-CN VIII), a organisé un atelier de renforcement des capacités des enseignants.



Cet atelier a réuni au total 130 enseignants francophones du moyen et du secondaire de l'IDENPC-CN 8, et est relatif à la préparation de l'année scolaire 2024-2025, sur l'orientation du ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, et sous le patronage du recteur de l'Académie de l'Ouest.



La séance a débuté avec une présentation projetée du Dr Abakar Mahamat Hassaballah, sur les trois rôles sociaux de l'école. Pour Aboubakar Assidick Abdoulaye Issa, inspecteur départemental de l'Education nationale et de la Promotion civique pour la commune du 8ème, cet atelier va permettre aux participants d'avoir des capacités nécessaires pour affronter l'année scolaire prochaine.



Quant au recteur de l'Académie de l'Ouest, Pr Mahamat Barka, cette formation est une réponse concrète aux besoins exprimés par les enseignants du département. Il faut noter que cet atelier se tiendra du 13 au 15 août 2024.