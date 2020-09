Tchad : l'IGE ne relève plus de l'autorité directe du président, selon un décret

Le chef de l'État a signé mercredi un décret portant modification des attributions et du fonctionnement de l'Inspection générale d'État (IGE) prévus dans le décret n° 2069 du 1er octobre 2015.



"Le Cabinet Civil (de la Présidence, Ndlr) assure DÉSORMAIS, le relais pour la mise en œuvre des articles 2, 8 et 19 du décret n°2069, portant création, attribution et fonctionnement d'une IGE", selon le décret.



L'ancien article 2 prévoit que l'IGE relève de l'autorité directe du Président de la République, de qui elle reçoit les instructions et à qui elle rend compte.



L'ancien article 8 prévoit que l'IGE peut être chargée par le chef de l'État de toute autre mission en rapport avec l'objet.



L'ancien article 19 prévoit que l'IGE soumet chaque année au Président de la République son programme et son budget.



Le chef de l'État conserve toutefois une autorité indirecte sachant que c'est son cabinet civil qui assure le relais. Les membres du cabinet civil sont nommés directement par décret.