Tchad : l’INSPM de Mao, un pas de plus vers une éducation de qualité

Dans son discours de bienvenue, le gouverneur de la province du Kanem, le Contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a exprimé sa gratitude pour la réception partielle des locaux de l'INSPM. Il a souligné que cette installation permettra aux étudiants de bénéficier de meilleures conditions d'études, notamment l'accès aux salles de classe et aux dortoirs.



Le ministre de l'Enseignement supérieur a remercié les autorités provinciales pour leur accueil chaleureux. Il a qualifié cet événement de moment heureux et significatif. Il a également exhorté l'entreprise en charge de la construction et le bureau d'études à finaliser le projet rapidement. Il a souligné l'importance de l'INSPM en tant qu'institution de référence en Afrique centrale et a appelé à un effort collectif pour la valoriser. Le ministre a également encouragé les étudiants à se consacrer à leurs études et à travailler avec diligence.



Selon Ahmat Mbodou, PDG du groupe Agri-Tchad, cette initiative découle de la vision du feu Maréchal et revêt une grande importance historique. Le coût total du projet s'élève à environ 8 milliards de francs CFA. L'entreprise Kosso est chargée de la construction, tandis que le bureau d'études est Agri-Tchad. Ahmat Mbodou a mentionné les défis financiers auxquels le projet a dû faire face, ce qui a entraîné son extension à environ 8 milliards de francs CFA. Les locaux actuellement réceptionnés comprennent deux blocs administratifs, un amphithéâtre, six salles de classe, deux dortoirs compartimentés et deux blocs de douches.



Le ministre et sa délégation ont effectué une visite des différentes salles, y compris l'amphithéâtre, pour conclure la cérémonie.