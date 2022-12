Tchad : l'INSTA forme des lycéennes et collégiennes de N'Djamena en sciences et techniques

Pour le représentant du directeur général de l’INSTA, Pr. Yaya Dagal Dario, vu le taux très faible des filles alphabétisées au Tchad, l’état de la situation d’égalité de genre à l’INSTA montre qu’au niveau de licence, le nombre de fille est quasi nul dans les filières de sciences et techniques. Ce taux est d’autant plus faible au niveau de Master. Il est donc impératif de réaliser des actions pour améliorer le taux des filles dans les domaines de la science et technique, de l’ingénierie qu’offre l'INSTA, a-t-il poursuivi.



Pour aider ces derniers à ne pas oublier les connaissances acquises lors de la formation et surtout dans l’obligation de leur permettre de continuer à pratiquer ces connaissances, le représentant du directeur général de L’INSTA , Pr. Yaya Dagal Dari relève que l’INSTA a offert à chaque participante une maquette de développement Arduino. Ils les invite à transmettre leur savoir-faire à leurs collègues du lycée.



D’après Dr. Boukhari Mahamat Issa, responsable de la cellule genre de l'INSTA, celle-ci est constituée d'enseignants et enseignantes chercheurs et chercheuses de l’Institut d’Abéché, de l’Université de N’Djamena et des doctorants qui se sont fixés l’objectif d’améliorer la proportion fille/garçon dans le domaine de la science et technique au Tchad. Et c’est grâce au programme FSPI-Genre de l’ambassade de France au Tchad que l’INSTA, à travers sa cellule genre, a trouvée l’idée d’offrir une formation pratique en sciences et techniques aux jeunes filles des lycées et collèges de la ville de N’Djamena.



L'objectif global de cette formation consiste à faire découvrir pratiquement les domaines de la science et technique aux jeunes filles des lycées et collèges de la ville de N’Djamena. « Le but principal est d’éclairer ces jeunes filles : les filières scientifiques et techniques ne sont pas réservées uniquement aux garçons», a soutenu Pr. Yaya Dagal Dari.