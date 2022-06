Tchad : l’INTEC France évalue ses étudiants en cycle supérieur de comptabilité de gestion

Ces examens prennent fin ce mercredi 15 juin. Toute la formation à la base et les examens sont totalement dirigés par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) par le truchement de son Institut National des Techniques et Comptables (INTEC) de France. Ils permettront aux candidats à travers ces examens au 3ème cycle de procéder à la validation des unités d’enseignement obligatoires (matières), jusqu’à l’obtention du Diplôme d’Expertise Comptable (DEC français). Leur objectif est de développer des compétences dans un domaine spécifique, entre autres audit et contrôle des comptes, gestion des associations, comptabilité internationale et audit du système d’information.



Par ailleurs, le centre INTEC du Tchad offre la possibilité à toute personne, notamment aux travailleurs de poursuivre ce cursus en cours du soir, après des études de dossier relatives à la valorisation des acquis personnels et professionnels, et des études supérieures.



L’administrateur du centre INTEC du Tchad Yves-Patrick Romba affirme que tout se déroule bien depuis le déroulement des examens. Selon lui, les étudiants sont concentrés et déterminés pour réussir cette formation approfondie en comptabilité et en audit.



S'ajoute que, l’administrateur du centre INTEC du Tchad Yves-Patrick Romba explique que les débouchées de la formation de l’INTEC sont pour devenir un expert comptable, un commissaire aux comptes, un directeur financier, un fiscaliste, etc. « Suite à l’examen de fin d’année de cette 4ème promotion, les inscriptions pour la rentrée académique prochaine de 2022-2023 sont déjà ouvertes au grand public (étudiants comme travailleurs du public comme du privé), car avec la présence de l’INTEC France au Tchad, on peut être formé pour devenir un expert des chiffres sans s’expatrier », indique-t-il.



Les examens ont commencé depuis le 12 mai pour la partie licence (DCG : diplôme de comptabilité et de gestion), et le vendredi 10 juin pour le Master (DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion). Les matières dispensées par l’Institut National des Techniques et Comptables (INTEC) permettent d’acquérir une formation de spécialiste dans un domaine de compétence intéressant les professionnels du chiffre. Il s’agit des unités indépendantes se préparant en une seule année. Depuis septembre 2018, l’Ordre National des Professionnels Comptables du Tchad (ONPCT) et le conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), au travers de son Institut National des Techniques et Comptables (INTEC) de France, conduisent un partenariat pour la formation des futurs experts comptables diplômés.



Le Centre d’enseignement INTEC au Tchad réalise des cours au format papier d’un haut niveau complet dans les locaux de l’Ecole Supérieur management sis à Sabangali, complétés par un enseignement en ligne et des séances de web conférence.