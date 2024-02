Tchad : l’IRI tient une rencontre multi-acteurs pour une démocratie et gouvernance renouvelées

Dans l'objectif de conduire une réflexion approfondie et d'examiner minutieusement les défis et opportunités que représente la transition vers une nouvelle ère constitutionnelle, International Republican Institute (IRI) a organisé une rencontre multi-acteurs à l'hôtel Radisson Blu, ce mercredi 14 février 2024.



Cet atelier, qui se tient du 14 au 15 février 2024, est présidé par le directeur Afrique de l'IRI, Gregory Kearns et l'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexander Laskaris, vise à analyser l'état actuel de la démocratie au Tchad, en mettant en lumière les points forts et les faiblesses des pratiques politiques ; extraire des enseignements des pratiques politiques des Républiques précédentes au Tchad ; formuler des recommandations pouvant stimuler la participation de toutes les couches de la société au processus démocratique, et enfin, de déterminer comment renforcer la capacité des acteurs essentiels



. Cette rencontre multi-acteurs regroupe les institutions gouvernementales, les organisations des sociétés civiles, les hommes des médias et des partenaires internationaux.



L'ambassadeur des États-Unis dit être vraiment ému à savoir que la marche vers la démocratie, bien que difficile, continue d'être un objectif majeur pour les Tchadiens, tandis que, Grégory Kearns, directeur Afrique de l'IRI a, quant à lui, dit être ravi de voir des organisations qui sont basées hors de la capitale prendre part à cet atelier car elles représentent des expériences et connaissances contextuelles du terrain qu'il est difficile d'avoir quand on n'y est pas.



Cet atelier permettra à la création d'un élan parmi les organisations de la société civile pour accompagner les réformes en cours, et établir une base d'un engagement continu et fructueux en faveur de la démocratisation, et d'une gouvernance inclusive dans le pays.