Tchad : l’ISMEA de Sarh fait un bon résultat en Master 1 et à l’examen de BTS national

Le directeur du Campus de l’Institut des Sciences, de Management et d’Economie Appliquée (ISMEA) de Sarh, Mainketé Senghor, a fait à Sarh ce 04 janvier 2023, une déclaration concernant les résultats du niveau Master 1 en sciences de gestion, regroupant les filières : ingénierie financière et bancaire, audit et contrôle de gestion, gestion des ressources humaines et administrations des affaires et du travail.



C’était à son bureau, sis au quartier résidentiel, dans le deuxième arrondissement municipal de Sarh. Selon le directeur du Campus de ISMEA de Sarh, Mainketé Senghor, ces cours démarrés depuis le 17 février 2022, ont été sanctionnés par le résultat des examens des deux semestres et sont satisfaisants.



Car sur 16 étudiants inscrits, 15 sont déclarés admis à obtenir le diplôme de Maitrise, soit un pourcentage de 93,75%. Il a ajouté que sur ces 15 admis au diplôme de Maitrise, 13 sont autorisés à s’inscrire en Master 2, soit un pourcentage de 86, 67%.



En ce qui concerne le cycle de Licence, sur 8 candidats présentés à l’examen de BTS national, tous sont déclarés admis d’office, avec deux mentions assez bien, soit un pourcentage de 100%.



A cette occasion, Mainketé Senghor, a félicité et encouragé tous les enseignants, les professionnels locaux et internationaux, ainsi que tous les partenaires qui se sont donnés, afin d’obtenir ce résultat.



Par ailleurs, il précise que pour l’année académique, 2022/2023, l’ISMEA de Sarh ouvrira les portes du cours de Master 2, le lundi 16 janvier 2023 dans deux filières, à savoir ; ingénierie financière et bancaire, puis gestion des ressources humaines.



Enfin, Mainketé Senghor encourage les parents à inscrire leurs progénitures au sein duit établissement, afin d’éviter les longs déplacements et des tracasseries à la recherche du savoir, dans les pays étrangers.