Tchad : l'Imam de Bébédjia appelle à la prédisposition de cœur des croyants pour préserver la paix

La grande mosquée de Bébédjia a été le lieu de la prière de fin du Ramadan, dirigée par l'Imam Mahamat Souradj Dakoul, dans un climat doux et tempéré. Au cours de cette prière, l'imam a prié Allah le Tout-Puissant pour que les croyants soient disposés à préserver la paix et l'unité dans le pays en général et dans le département de la Nya en particulier.



Après la prière, le préfet du département de la Nya, Youssouf Oumar Barh, a adressé ses félicitations à la communauté musulmane pour leur solidarité pendant le ramadan et a souligné que la paix est essentielle pour la quiétude dans les champs, les pâturages et les marchés hebdomadaires.



Conscient de la situation actuelle dans les autres départements, le préfet a également annoncé qu'il réactualiserait les stratégies en place pour les adapter au contexte et mettre en place des équipes de sensibilisation pour favoriser le bon vivre ensemble.