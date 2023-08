Tchad : l’Indépendance du Tchad à la croisée des chemins

Malheureusement, tenter de répondre à cette question, sans mettre en lumière les régimes, les individus et l'influence de l'ancienne puissance coloniale, notamment la France, serait un exercice incomplet.



Le bilan des soixante-trois années d'indépendance est complexe et nécessite d'examiner les différents acteurs qui ont façonné notre trajectoire.



Les observateurs politiques nationaux considèrent souvent que l'indépendance, que nous célébrons annuellement, n'est qu'une date inscrite sur un document officiel. Jusqu'à ce jour, c'est la puissance coloniale qui semble influencer la désignation des dirigeants du Tchad.



Il est indiscutable que la puissance coloniale a joué un rôle dans nos défis actuels, y compris son soutien à des régimes dynastiques et autoritaires, comme au Togo où la famille Gnassingbé est au pouvoir depuis plus de cinquante ans, ou au Tchad où un régime a duré plus de trente-deux ans. Ce constat soulève des questions sur la nature de la démocratie en Afrique, influencée par des vestiges de l'histoire coloniale.



Comment expliquer qu'après le premier président François Tombalbaye, aucune autre élection n'ait permis au peuple tchadien de choisir librement ses représentants ?



Néanmoins, il est simpliste de rejeter uniquement la faute sur des forces étrangères et de négliger les responsabilités des régimes qui se sont succédé. Au-delà de l'influence extérieure, les autorités en place ont également contribué à la situation critique de la population.



Des défis tels que l'accès à l'eau et à l'électricité persistent, malgré les subventions et le soutien gouvernemental, accordés à des sociétés nationales. De plus, la gestion des revenus des ressources naturelles souffre d'un manque de transparence.



De surcroît, de nombreux Tchadiens se questionnent sur la gestion des revenus pétroliers accumulés sur près de deux décennies. Cette situation rend la célébration de chaque 11 août difficile à justifier, pour un peuple qui ne bénéficie pas pleinement des fruits de son indépendance. Les générations antérieures n'ont pas réussi à dresser un bilan satisfaisant des 63 ans écoulés depuis l'indépendance.



Qu'en sera-t-il pour les générations à venir ?

Cette interrogation requiert une réflexion approfondie. La vérité est que nous ne sommes peut-être pas encore préparés à assumer pleinement cette indépendance. Des industries qui avaient émergé à l'époque de l'indépendance, comme la Compagnie Sucrière du Tchad et la CotonTchad, luttent aujourd'hui pour leur survie.



Un peuple qui était autrefois indépendant, est désormais contraint de solliciter de l'aide alimentaire. Cette situation remet en question la signification même de l'indépendance célébrée chaque 11 août. Il est regrettable d'enseigner aux jeunes générations qu'elles sont indépendantes depuis 1960, alors que cette indépendance semble souvent être un héritage incomplet, et dépendant de nos prédécesseurs.