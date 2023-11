Tchad : l’Initiative nationale pour la cohésion sociale et la paix soutient l’éducation religieuse à Goz-Beida

Trois centres ont bénéficié de cette généreuse donation, à savoir le Centre Nour Alhouda, le Centre Dar Almouminat et le Centre Liwa Alhakh. Lors de la remise des dons, les directrices de ces centres ont exprimé leur gratitude envers les donateurs, les assurant que ces ouvrages seront utilisés dans les meilleures conditions pour aider les apprenants dans leur lecture et leur apprentissage. Un total de 220 livres, comprenant des exemplaires du Coran et des hadiths, ont été remis.



Le Coordinateur provincial de l'INCSP ainsi que le secrétaire général de l'U.E.S ont exprimé leur soutien envers ces enfants et les différents centres d'apprentissage. Ils ont également appelé les autorités administratives et les organisations à soutenir cette noble initiative. Ils invitent ainsi toutes les personnes souhaitant contribuer à se joindre à cet effort.



Cette distribution de livres religieux constitue une étape importante dans la promotion de l'éducation religieuse au sein de la communauté, ainsi que dans le renforcement de la cohésion sociale et la recherche de la paix. Elle encourage le vivre ensemble et appelle également à la prière pour la paix.