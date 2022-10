Tchad : l'Inspection générale d'État "sera dissoute", annonce le président

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a confirmé ce 20 octobre la dissolution de l’Inspection Générale d’État (IGE), conformément aux recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain.



"Il reviendra à l’Inspection Générale du ministère des Finances (IGF), à la Cour des Comptes et aux Inspections des ministères d’assumer pleinement leur responsabilité et jouer efficacement leur rôle en la matière", selon le président.



Il a ajouté que "l’amélioration du recouvrement des recettes publiques en général est une autre exigence prioritaire de la Refondation qui gagnera considérablement à disposer d’un mécanisme permettant d’éviter la déperdition et la dilapidation frauduleuses des recettes de l’Etat".



"De 2015 à nos jours, l'IGE a recouvré plus de 400 milliards de Fcfa au bénéfice du trésor public, plus de 258 missions de contrôle, d'audit et de vérification sur l'ensemble du territoire et également dans nos chancelleries ont été diligentées", avait indiqué Ngarmbatina Lamane, contrôleur d'État au cours des assises du dialogue national.