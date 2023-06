Tchad : l'Institut Confucius récompense ses lauréats à l'occasion de son 2e anniversaire

À cette occasion, huit étudiants tchadiens, dont cinq garçons et trois filles, ont participé à différentes épreuves portant notamment sur les poèmes et la culture chinoise. Le thème central était "La Chine et l'Afrique forment une famille, nous sommes une grande famille, main dans la main, avec le style chinois qui nous entoure".



En présence de l'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xining, du président de l'Université de N'Djamena, le Pr. Mahamat Saleh Moussa Haggar, ainsi que de la communauté chinoise vivant à N'Djamena, les candidats ont impressionné le public par leurs talents et leurs connaissances de la langue chinoise. Applaudis par la salle, les candidats ont reçu divers prix, notamment des enveloppes, des téléphones portables et d'autres cadeaux.