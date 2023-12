Tchad : l'Institut Confucius soutient la 2e édition du Tournoi inter-facultés de l'Université de N'Djamena

Dans son discours, le représentant du président de l'université, Mahamat Saleh Ngarnoudji, a encouragé les équipes à se préparer davantage et à redoubler d'efforts pour les éditions futures. Il a félicité les finalistes pour leur excellente prestation tout en préservant l'esprit de fair-play qui a caractérisé la compétition. L'objectif de ce tournoi est de promouvoir la paix et les vertus du sport.



L'organisation de ce tournoi contribue au renforcement de la solidarité, de l'amitié, de la fraternité et des échanges entre les étudiants dans un esprit de convivialité. Une reconnaissance spéciale a été adressée à l'ambassadeur de Chine au Tchad pour son soutien, ainsi qu'au président de l'Université de N'Djamena et aux différents bureaux de l'Union des Étudiants Tchadiens pour leur contribution à la réussite de l'événement.



Le match final, qui s'est conclu par une séance de tirs au but, a vu la victoire du département des Sciences Économiques et de Gestion face au département des Sciences Humaines et Sociales.