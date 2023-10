TCHAD

Tchad : l'Institut SHIMT entame sa deuxième rentrée académique 2023-2024

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 16 Octobre 2023

L'Institut de Management et de la Technologie (SHIMT) a officiellement inauguré sa rentrée académique 2023-2024 lors d'une cérémonie présidée par son directeur général, Dr Allara Ngaba Eric. Établi dans le quartier Atrone 1 du 7ᵉ arrondissement, le SHIMT, acronyme pour "Serviable-Modèle-Attentionné-Réfléchi et Travailleur," débute cette nouvelle année académique avec six filières, à savoir, comptabilité-finance (CF), gestion et administration des entreprises (GE), transport-transit-logistique (TTL), informatique appliquée à la gestion (IAG), marketing digital et communication des entreprises (MD-CE).