Tchad : l'OIERE organise la 4ème édition de la Semaine de prière

L'annonce en a été faite, ce vendredi 9 août 2024, lors d'un point de presse tenu par le président de l'Organisation Internationale Évangélique du Réveil des Églises (OIERE), l’apôtre Mbaïtodjim Telbet Jude.



C’était en prélude au lancement de cette Semaine, qui aura lieu ce samedi 10 août 2024, au siège de l'OIERE, au quartier Ndingagali, dans la commune du 9ème arrondissement de N’Djamena. Cette Semaine de prière est placée sous le thème : « Destruction des liens des esprits malsains générationnels qui minent le Tchad et nos familles ».



Selon l'apôtre Mbaïtodjim Telbet Jude, il y a des alliances des esprits malsains qui ont été scellées, avant la fondation de la République du Tchad. « C’est la raison pour laquelle, si la fondation est mal faite, il faut la détruire avant de la rebâtir », a-t-il souligné.



« C'est pourquoi cette Semaine de prière vise à passer au peigne fin, les liens des esprits qui minent le développement du Tchad, et qui nourrissent des haines entre les Tchadiens », ajoute-t-il. Même si les esprits ne meurent pas, la moindre des choses, il faut les combattre à travers les prières pour que le Tchad retrouve sa souveraineté, toujours, selon l'Apôtre Mbaïtodjim Telbet Jude.



Il a aussi annoncé que pendant cette prière, les hommes de Dieu vont lancer un vibrant appel aux autorités tchadiennes, pour revoir les accords et les alliances qu'elles avaient scellées pendant la période coloniale, pour arriver à l'indépendance, et qui font souffrir jusqu'à nos jours, le peuple tchadien.



Il est à noter qu'en dehors des pasteurs nationaux, il y aura aussi la présence des hommes de Dieu venus des pays voisins, tel que le Cameroun, pour participer à cette Semaine.