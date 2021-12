Tchad : l’OIM appuie la direction de l’immigration en équipements

L’OIM remet du matériel et des équipements à la Direction de l’immigration et de l’émigration du Tchad pour le renforcement de la gestion des frontières.



L’OIM a organisé une cérémonie de remise des matériels et de équipements en soutien à la direction de l’immigration et de l’émigration du Tchad, ce lundi 6 décembre 2021 au commissariat central de police.



Pour la responsable de L’OIM au Tchad, Mme Anne Kathrin Schaefer, le Tchad est un carrefour pour les migrations en Afrique Centrale. Du fait de sa position géographique au cœur de l’Afrique, le Tchad est un pays d’origine de transit et de destination de migrants. Ainsi, une gestion des frontières intégrée et efficace est un enjeux capital pour le développement du pays. C’est dans cette optique que l’organisation internationale pour les migrations (OIM) a remis ce lundi 6 décembre 2021, des équipements et matériels dans le cadre de son appui à la gestion humanitaire des frontières au Tchad.



Selon la cheffe de mission de l’OIM au Tchad, Mme Anne Kathrin Schaefer, ce don d’une valeur de 44.111.898 FCFA, sur financement de l’Agence italienne de coopération et au développement, est composé de 8 motos, 14 ordinateurs, 6 imprimantes, 10 armoires de rangement, 9 tables de bureau, 4 climatiseurs, 1 rétroprojecteur, 1 système de sonorisation, des matériaux solaires et autres équipements et fournitures de bureau.