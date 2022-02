Tchad : l'OIM appuie la stabilisation communautaire dans plusieurs provinces

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « La stabilisation communautaire ayant pour composantes : la gouvernance et le développement des moyens de subsistance dans diverses communautés (15 communautés) de la région du lac Tchad », sous la subvention de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), les membres du comité de pilotage du projet constitués des points focaux interministériels, ont effectué une visite de terrain au Lac, au Kanem et au Barh-El-Gazal du 20 au 27 février 2022.



La mission s’inscrit dans le cadre du suivi et de l'évaluation des activités du projet afin d’en apprécier le niveau d'exécution. Le comité interministériel de pilotage a visité les infrastructures réhabilitées (une dizaine d’écoles, des forages, 11 maisons de femmes), puis a discuté avec les bénéficiaires dudit projet sur la mise en place des activités rémunératrices pour la jeunesse.



À ce titre, tous les ménages sans exclure les autorités administratives et traditionnelles sont appelés à la maintenance des acquis du projet. Le chef de projet a présenté la liste des centres de santé à réhabiliter au cours de la troisième année de son exécution.