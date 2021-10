Tchad : l'OIM organise un atelier sur les transferts de fonds au Tchad

L’Organisation internationale pour la migration (OIM) organise depuis ce 26 octobre 2021 à l’hôtel Ledger Plazza, un atelier de lancement du rapport de l’étude sur les transferts de fonds au Tchad : cas de N’Djamena. L’objectif de cet atelier est de restituer les résultats de ladite étude ainsi que ses principales recommandations.



Lançant l’atelier, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Oumar Ibni Daoud souligne que le présent atelier témoigne de l’importance de la place de la diaspora tchadienne dans le plan national de développement et les ODD à l’horizon 2030. De nos jours, l’apport de la diaspora dans le processus du développement politique, économique, social et culturel du pays revêt une importance capitale. Il révèle que l’atelier a pour objectif de procéder à la restitution de ladite étude, ainsi que ses principales recommandations. Ces recommandations feront l’objet d’un guide qui sera mis à la disposition des ambassades, de la diaspora, des administrateurs nationaux, des universitaires et du public.



Oumar Ibni Daoud exhorte les participants de mener avec pertinence et intérêt, les débats pour mieux appréhender des méandres de cette étude. Selon le chef de mission de l’OIM, Mme Anne Sachfaer Khattrine, cette étude a été réalisée dans le cadre du projet-initiative visant à savoir comment sont utilisés les rapatriements de fonds à l’appui du développement du Tchad, financé par le fonds de l’OIM pour le développement. Il a pour objectif global de contribuer au développement d’initiative gouvernementale, visant à capitaliser le cas positif du transfert de fonds pour soutenir les efforts du développement national.



Anne Sachfaer Khattrine relève qu’à travers cette initiative, l’OIM soutient le gouvernement tchadien dans son plan national de développement 2017-2021 à mieux comprendre les mécanismes liés au transfert de fonds. La mission de l’OIM est d’accompagner l’Etat tchadien à tirer profit de la migration pour les bénéfices de tous, a-t-elle ajouté.

Pour elle, tirer profit des envois de fonds nécessite une bonne compréhension du contexte dynamique sous-jacente. « L’étude que nous présentons ce matin, permet de mettre en lumière les mécanismes et l’usage du transfert de fonds de la diaspora tchadienne par les ménages situés à N’Djamena », a le chef de mission de l’OIM. Comment peut-on renforcer le frais des envois de fonds sur le développement ? Anne Sachfaer Khattrine répond que, plusieurs recommandations sont formulées en ce sens dans le rapport et espère que son organisation prendra le temps de les constituer et que l’apport de tous est nécessaire et indispensable pour maximiser le transfert de fonds pour le développement.