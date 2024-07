Tchad : l'OIM signe plusieurs accords de donation des équipements aux ambassades

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a organisé une rencontre ce 29 juillet à Radisson Blu, avec quelques ambassades accréditées au Tchad, notamment celle du Mali, du Burkina, du Niger et du Nigeria.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un retour des migrants vers leurs pays respectifs. Par la même occasion, plusieurs accords de donation et des équipements ont été signés avec les ambassades.



Le chef de mission de l’OIM, Pascal Reyntjens, dans son allocution, s’est réjoui de la signature de ces accords de donations des équipements aux ambassades qui sont des principaux pays d'origine des migrants, assistés par l'OIM dans le cadre du programme de protection, de retour et réintégration des migrants en Afrique subsaharienne.



Il a profité de l'occasion pour présenter ses compliments au gouvernement tchadien représenté par le ministère des Affaires étrangères.



Mme Asdongar Valencia, directrice des Tchadiens de l'étranger et de la Migration, félicite l'OIM et l'Union européenne qui est un partenaire financier dans le processus de réintégration des migrants. Elle a exprimé sa satisfaction quant aux démarches entreprises, puis a également encouragé les ambassades concernées à œuvrer davantage dans le même sens.