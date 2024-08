Tchad : l’OJBT et l’ARED renforcent les capacités des femmes et des jeunes sur les droits humains

L’Organisation des Jeunes Bâtisseurs Tchadiens (OJBT), et l’Association pour la Réinsertion des Enfants et la Défense des Droits Humains (ARED), organisent ce 29 août 2024, dans les locaux de COPIDEV, un atelier de renforcement de capacités sur la protection des enfants et des femmes.



C’est à l’intention de l’Organisation des Femmes pour la protection des Enfants et défense des Droits humains au Tchad, d’autres organisations féminines, et de quelques leaders des associations des jeunes de la province du Moyen-Chari.



C’est plus d’une cinquantaine de participants, venus des différents arrondissements de la ville de Sarh, qui auront à se familiariser autour des modules suivants : « Causes et conséquences de la traite des personnes », « la traite des personnes et trafic illicite des migrants », et « technique d’entretien avec une victime de traite ».



La coordinatrice de l’Organisation des Femmes pour la protection des Enfants et défense des Droits humains au Tchad, Mme Kemnely Celli, a souligné que de nos jours, plus de la moitié des enfants et des femmes dans le monde, sont utilisés dans des travaux forcés.



Elle a ajouté que l’ignorance des risques liés à la traite des personnes, rend certains individus, en particulier les jeunes et les femmes, plus faciles à manipuler. Par ailleurs, Mme Kemnely Celli invite ses sœurs à participer activement à cet atelier, afin de lutter efficacement contre ce phénomène qui va grandissant au Tchad.



Le coordonnateur national de l’Organisation des Jeunes Bâtisseurs Tchadiens, Mouederomte Mbaidedjibe, a notifié que la traite des personnes est un problème global qui nécessite une coopération internationale, et une approche holistique pour être combattue sur toutes ces formes. « Il faudrait que nous puissions organiser des grandes campagnes et caravanes de sensibilisations contre ce phénomène qui se pratique dans nos villages, ferriques, et grandes villes du pays », a-t-il déclaré.



Il faut noter que cet atelier prendra fin demain vendredi 30 août 2024.