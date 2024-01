Tchad : l'OJBT et la Fondation ACRA s'engagent dans un projet de transformation sociale

L'événement s'est adressé aux leaders religieux, chefs de communautés, chefs traditionnels, associations d'éleveurs et d'agriculteurs, ainsi qu'aux associations de jeunes et de femmes.



Le coordonnateur national de l'OJBT, Mouéderomti Mbaïdedjibé, a remercié la Fondation ACRA pour son soutien financier, crucial en cette période où certains cantons de la province du Moyen-Chari connaissent des tensions conflictuelles répétées. Il a souligné que ce projet de sensibilisation vise à encourager les communautés à cultiver la paix et à renforcer la cohabitation pacifique. D'une durée de deux ans, le projet ciblera trois cantons : Sarh urbain, Balimba et Koumogo. Plusieurs activités de sensibilisation, telles que des conférences-débats, des ateliers de formation sur la résolution des conflits et des sketchs, seront organisées dans quelques villages et feries autour de la paix et du vivre ensemble.



Des questions ont été soulevées par les participants, notamment sur le choix des trois cantons et l'utilisation du sketch comme outil de sensibilisation. Le coordonnateur a expliqué que le projet est pilote et que, en cas de succès et de compréhension de son importance par les communautés, d'autres activités pourraient être organisées dans d'autres cantons de la province. Concernant l'utilisation des sketchs, Mouéderomti Mbaïdedjibé a souligné l'engagement des artistes en faveur de la paix, affirmant que "l'artiste est la voix des sans voix et celui qui élève ce que les autres considèrent comme insignifiant".