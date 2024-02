Tchad : l’OJBT va en guerre contre les conflits éleveurs/agriculteurs dans le Moyen-Chari

L’Organisation des Jeunes Bâtisseurs Tchadiens (OJBT) a organisé ce 27 février 2024, dans les locaux de la mairie de Sarh, la restitution de sa tournée de sensibilisation et d’information sur son projet intitulé « Jeunesse en Action pour l’avenir du Tchad ». C’était autour du thème, « Promouvoir le vivre ensemble entre les éleveurs et agriculteurs ».



Organisé à l’intention des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi qu’aux leaders religieux, et chefs traditionnels, ce projet intitulé « Jeunesse en Action pour l’avenir du Tchad », est financé par la Fondation ACRA, qui a pour objectif d’œuvrer pour la préservation de la paix, de l’unité nationale et d’un développement durable.



Le coordonnateur national de l’OJBT, Mouéderomti Mbaïdédjibé, a souligné que du 20 janvier au 22 février 2024, son organisation a fait une tournée de sensibilisation et d’information auprès des éleveurs et agriculteurs, ainsi que des acteurs impliqués dans la résolution des conflits éleveurs et agriculteurs, dans les villages Mangara, Sandana, Mabrouka et les cantons Balimba, Koumogo et Sarh urbain.



Il a ajouté que durant la sensibilisation, la population des cantons et villages visités espère que la consolidation de la paix naitra à travers ce projet, pour le bienêtre de tous. Pour eux, il est possible que ces deux antagonistes puissent vivre ensemble. Le coordonnateur provincial, Diri Marc, a quant à lui, déploré la mauvaise gestion des conflits par les autorités administratives et militaires, car certains troupeaux appartenaient aux généraux et les bouviers possèdent des armes de guerre.



Présent à cette restitution, le préfet du département du Barh-Kôh, Ramadan Djarsia, a félicité l’OJBT pour son engagement en faveur de la paix et du vivre ensemble dans le Moyen-Chari.



Il souhaite que les autres organisations des jeunes initient de telles activités, afin de stopper autant que faire ce peut, ces conflits éleveurs/agriculteurs qui ne favorisent pas le développement. Ramadan Djarsia a réaffirmé le soutien des autorités de la province à aider l’OJBT dans ses actions de recherche de la paix, gage de tout développement durable.