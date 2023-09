Tchad : l’OMS, l’UNICEF et le Gouvernement s’unissent pour la Vaccination

Le représentant de l'OMS au Tchad, Dr. Jean Bosco, a rappelé l'importance des nouveaux vaccins et a mis en avant l'impératif de mettre en œuvre les recommandations du 29 septembre 2023 pour atteindre les objectifs fixés, soulignant également l'impact positif des plans adoptés sur la santé des populations vulnérables.



La représentante adjointe de l'UNICEF au Tchad, Dr. Sophie, a souligné la nécessité des deux nouveaux vaccins pour protéger les enfants. Elle a exprimé sa reconnaissance envers les efforts du gouvernement en matière de vaccination et a assuré que l'UNICEF s'engagerait pleinement pour faciliter l'acheminement des vaccins au Tchad.



Dans son discours, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr. Abdelmadjid Abderahim, a salué les discussions visant à corriger les lacunes et à ajuster les actions entreprises. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la vision globale de la santé publique en vue d'améliorer le bien-être sanitaire général. Il a également encouragé les services concernés à contribuer activement à la gestion des ressources allouées pour mener à bien ces activités cruciales.



Le ministre a exprimé ses félicitations et sa reconnaissance à l'équipe de vaccination pour son travail accompli, son dévouement et son engagement, ainsi que pour les succès obtenus jusqu'à présent.