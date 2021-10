Tchad : l’OMS offre un véhicule à la faculté des sciences de la santé humaine de Ndjamena

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reste convaincue que l'amélioration des conditions de travail et d'intervention des enseignants et étudiants, et le renforcement de la résilience du système de santé, restent un fort gage d'amélioration de la qualité des services rendus aux populations tchadiennes. Il en est de même du maintien de la continuité des activités de l'Etat, dans l'offre de service, du renforcement de la coordination de réponses et du relèvement socio-économique des populations les plus affectées et des couches les plus vulnérables.



Pour le représentant de l'OMS au Tchad, Dr Jean Bosco Ndihokubwayo, « la remise de ce moyen roulant, d'une valeur de 25 300 $, acquis dans le cadre de la coopération Tchad/OMS pour les activités relatives aux missions d'enseignement et le suivi des terrains des étudiants lors des stages, rentre en droite ligne de la mission de l'OMS en matière de renforcement des capacités des institutions de formation des personnels de santé. Car les RHS continuent un pilier critique de tout système de santé national qui n'est rien sans des ressources humaines en quantité et en qualité ».



« Quand on reçoit un don ou un geste qui compte, on a juste un seul mot à dire. C'est le mot merci ». C’est avec un sourire aux lèvres que le SG de l'université de Ndjamena, Madjindaye Yambaidjé, a fait cette déclaration. La promesse a été faite au représentant de l'OMS au Tchad, que le doyen en fera un bon usage et veillera sur l'utilisation de ce matériel roulant. Bien plus, c’est un bien qui doit contribuer au bon fonctionnement de la faculté.