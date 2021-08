Tchad : l’ONAJES échange avec la jeunesse de Massakory sur l'insertion socio-économique

Le nouveau chef d’antenne de l’Office national d’appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) du Chari-Baguirmi et du Hadjer-Lamis, Adoum Wagade, a tenu ce lundi 02 août, dans la salle multimédia de la commune de Massakory, une rencontre d’échange avec les jeunes et la plateforme des associations des jeunes de Massakory sur l'insertion socio-économique et l’entrepreneuriat.



Pour le nouveau chef d’antenne de l’ONAJES des deux provinces, son institution œuvre pour la réinsertion des jeunes, la promotion de l’entrepreneuriat et le micro-crédit. Il a appelé la jeunesse à s’inscrire dans la vie active par le biais de l’entrepreneuriat, l’agriculture et les nouvelles technologies.



Selon Adoum Wagade, l’ONAJES dont il représente est prêt à aider et financier les jeunes entrepreneurs dans leurs projets. Il a exhorté la jeunesse de Massakory en particulier et celle du Hadjer-Lamis en général à se rapprocher du bureau local de l’ONAJES pour les modalités et orientations dans leurs différents projets.



Pour la jeunesse, cette rencontre est la première du genre. Les participants à la rencontre ont affirmé que les jeunes ont beaucoup d'ambitions mais manquent d'orientations.



Le président de la plateforme des associations des jeunes de la ville de Massakory et du département de Dagana, Moustapha Djiddi Djibrine, a expliqué que sa structure fera de son mieux pour sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat et la vie active.



Les jeunes ont plaidé pour la tenue de nouvelles rencontres d'orientation afin de les galvaniser mais également pour des financements afin de concrétiser leurs objectifs. Le chef d’antenne a promis de transmettre les doléances à qui de droit.