Tchad : l'ONAPE a formé 200 jeunes en techniques d'élaboration et de gestion des projets

200 jeunes diplômés sans emplois ont été formés sur les techniques d'élaboration et de gestion des projets. La cérémonie de clôture de la formation a eu lieu ce 16 septembre.



Le directeur Général de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko, a souligné que cette formation se situe dans la logique de la lutte contre le chômage. "En favorisant l'émergence de promoteurs et créateurs d'entreprises et aussi en créant un environnement favorable au développement de leurs activités, nous parviendrons à faire chuter le taux de chômage", a-t-il déclaré.



Pour sa part, Sa-Ndoudjinan Rebecca, directrice générale Adjointe du ministère de la Fonction publique, a exhorté les récipiendaires à mettre en pratique les connaissances acquises afin de créer des projets porteurs et bancables.



Les bénéficiaires quant à eux, ont formé quelques recommandations à l'ONAPE pour un plaidoyer auprès du ministère en question afin d'instaurer le module de l'entreprenariat dans des instituts de formation et les Universités, de faciliter les stages aux diplômés sans emplois, d'instaurer le bilinguisme lors des formations, d'alléger les conditions des crédits et de financer les projets au sortie des formations.



Des jeunes bénéficiaires de cette formation ont présenté leurs différents projets au staff de l'ONAPE et au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Concertation sociale.