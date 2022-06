Tchad : l’ONAPE accorde des crédits agricoles à 270 paysans de la Tandjilé Ouest

Après les départements de Manga et de la Tandjilé Est, c'est au tour des paysans de la Tandjilé Ouest de bénéficier du crédit agricole de l’ONAPE, à taux d’intérêt zéro. Ils sont au total 270 producteurs à recevoir 34,65 millions de FCFA.



Ce crédit agricole permet d'accompagner les producteurs dans la réalisation de leurs rêves à mieux faire, pour se prendre en charge. Et aussi de lutter contre l'exode rural et le chômage.



Le chef d’agence ONAPE de la Tandjilé, Gnora Martin a rappelé à l'assistance que la province de la Tandjilé bénéficie du financement de l’ONAPE depuis 2012 et c'est pour la première fois dans l'histoire qu'elle a pu solder son crédit de 147,03 millions de FCFA octroyé en 2021, à 100 %.



Et Gnora Martin de renchérir qu'en accordant ce crédit aux producteurs, l’Office veut encourager la création de l'emploi en zone rurale, à augmenter leurs productions agricoles et à améliorer les conditions de leur vie.



« L'argent que vous recevez maintenant est destiné à être investi dans les champs, et à être remboursé juste après les récoltes », relève-t-il. « Il n'y aura pas de raison que vous ne puissiez pas rembourser. Car ne peuvent désormais être financés que les cantons ayant soldé totalement leurs crédits », a-t-il martelé.



Les producteurs bénéficiaires, quant à eux, remercient l’ONAPE pour avoir volé à leur secours. Ils promettent de rembourser ce crédit à temps, afin de bénéficier davantage au cours de la campagne prochaine.