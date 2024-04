Tchad : l’ONAPE accorde un crédit de 80 millions FCFA aux jeunes et femmes commerçantes du Ouaddaï

L'Office national de la promotion de l'emploi (ONAPE), bureau d'Abéché, a organisé ce mercredi à l'hôtel 3 étoiles d'Abéché, une cérémonie de remise de chèques aux organisations de jeunes, de femmes, et de personnes vivant avec un handicap dans la province du Ouaddaï.



La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, représentant le gouverneur, en présence de ses proches collaborateurs. Au cours de cette cérémonie, un total de 80 millions de FCFA a été remis officiellement aux jeunes et aux femmes.



Les bénéficiaires de ces chèques avaient soumis divers projets à l'ONAPE d'Abéché, pour un potentiel financement. Le représentant du directeur général de l'ONAPE, Abdraman Mahamat Abba, a souligné qu'après étude, 18 projets ont été jugés viables. Pour cette raison, son institution a émis un chèque d'une valeur de 40 miilions de FCFA aux bénéficiaires.



Les projets financés concernent plusieurs secteurs d'activité, tels que la restauration, la presse à huile, le forage d'eau, l'atelier de couture, la vente de gâteaux, la vente de glaces, la sérigraphie, etc. Dans la même dynamique, un second chèque de 40 millions de FCFA a également été remis à 200 femmes vendeuses d'Abéché, pour développer leurs activités génératrices de revenus.



En plus de ce financement, chaque femme a reçu un ensemble d'accompagnement comprenant : une table métallique ; une chaise métallique ; un parasol ; et une blouse. À la fin de la cérémonie, Abdraman Mahamat Abba a profité de l'occasion pour annoncer l'insertion de 320 diplômés sans emploi, dans diverses entreprises locales. Chaque bénéficiaire reçoit une somme de 50 000 FCFA par mois, pour ses frais de transport.



Ils sont assurés contre les accidents de travail et certains sont équipés de kits de travail. Lors de la remise des chèques aux bénéficiaires, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a souligné que cette politique en matière d'emploi est en accord avec la politique des plus hautes autorités du pays, dirigée par le chef de l'État, qui met l'accent sur les femmes et les jeunes en mettant en place des mécanismes de promotion de l'emploi indépendant à travers l'ONAPE.



Le secrétaire général a ajouté : « Nous sommes honorés de voir les femmes et les jeunes de notre province bénéficier de cet accompagnement technique et financier de l'ONAPE. Ce prêt arrive à point nommé, car les jeunes et les femmes du Ouaddaï sont déterminés et actifs pour relever le défi lancé par le gouvernement.



Cela permettra de favoriser la promotion de l'entrepreneuriat parmi les jeunes et d'encourager l'autonomie des femmes, contribuant ainsi au développement socioéconomique de notre pays en général et de la province du Ouaddaï en particulier ».