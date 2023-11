Tchad : l'ONAPE clôture avec succès la formation en techniques de collecte de données

La cérémonie de clôture de la formation des demandeurs d'emploi en techniques de collecte et traitement des données s'est tenue ce samedi 25 novembre 2023 à N’Djamena, au sein de la Direction de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Perfectionnement (DEFPP).



Les participants ont exprimé leur gratitude envers le directeur de l'ONAPE, Dr Abdallah Chidi Djorkodeï, en reconnaissant l'importance de cette formation dans la mise à jour des données démographiques, économiques et sociales, ainsi que pour leur insertion professionnelle. Le directeur a souligné que cette initiative répond à la demande d'information actualisée sur le marché de l'emploi et aborde la question cruciale de l'emploi des jeunes.



Il a affirmé que la formation a pour but de développer les compétences nécessaires à l'employabilité des jeunes et les a encouragés à être proactifs dans leur recherche d'emploi et à démontrer leur compétence en matière de collecte de données. Dr Djorkodeï a également remercié les formateurs pour leur engagement et leur partage de connaissances avec les jeunes.