Tchad : l'ONAPE dépêche une mission de recouvrement des crédits au Mandoul

Une mission de suivi et évaluation de crédit octroyé aux producteurs, a été dépêchée par Mahamat Wardoujou, président du comité d'octroi de crédit de l'ONAPE aux producteurs. L'objectif de cette mission est de recouvrir le montant des arriérés de remboursement des exercices 2016 et 2019. Ce qui s'élève à une somme de 13 719 000 F CFA.



Selon le chef de mission, la province du Mandoul a connu un retard dans le remboursement du crédit dans les années précédentes. "C'est une mission d'avertissement pour ceux qui n'ont pas remboursé leurs dettes", a déclaré Mahamat Wardoujou.



L'agent du crédit de la province du Mandoul, Senoussi Maouloud, a présenté la situation générale des bénéficiaires du crédit de l'ONAPE. Pour la campagne agricole 2021-2022, un montant de 27 525 000 F CFA a été octroyé pour 1569 producteurs répartis dans 14 cantons. L'un des soucis primordial de L'ONAPE est de booster le processus du développement agricole dans l'esprit de la population afin d'atteindre une autosuffisance alimentaire importante.



La mission a exhorté vivement les 12 cantons qui n'ont pas bénéficié du crédit cette année, dû au non remboursement intégral octroyé, d'honorer leur engagement vis-à-vis de l'ONAPE en période de recouvrement. La mission a prévu de revenir au moment de la récolte.