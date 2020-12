Tchad : l'ONAPE déploie 50 stagiaires dans les institutions de Moundou

Le bureau de Moundou de l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) annonce le déploiement de 50 stagiaires dans les différentes institutions de la ville. La cérémonie de lancement a eu lieu mercredi dans le chef-lieu du Logone Occidental.



​L’ONAPE identifie des entreprises, y envoie les diplômés sans expériences en stage pour le développement des compétences professionnelles et assure les frais de transport, en plus de la souscription d’une assurance en cas d’accident de travail.



La première vague concerne des diplômés sans expérience. "Elle signe pour nous la fin d’un dispositif de formation, le départ d’un public, mais elle annonce pour chacun de nos stagiaires le début d’une aventure professionnelle et personnelle", explique le chef de bureau de l'ONAPE de Moundou, Mayanga Fabrice.



Il souligne que "le stage sert d’outil pédagogique ou de période de probation dans différents parcours de formation".



Avec la croissance des nouveaux diplômés et les exigences des profils sur le marché de l’emploi, un programme de formation est créé à travers des stages pré-emploi pour concilier la théorie à la pratique.



Le programme d’appui aux diplômés sans expérience (PADE) facilite l’insertion des diplômés nouvellement sortis du système éducatif dans la vie professionnelle, démunis de toutes expériences professionnelles et à la recherche de leur premier emploi. Il est un programme qui se veut être une école d’expérience et qui permet aux jeunes de confirmer et de consolider leur qualification tout en ayant une expérience pratique. Le PADE est une stratégie qui permet de dénicher les talents et les compétences cachées, selon Mayanga Fabrice.