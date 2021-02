Tchad : l’ONAPE échange et suit les anciens promoteurs de l’emploi du Moyen-Chari

Tout à commencé par cette rencontre de mardi présidée par le chef de mission de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), par ailleurs chef de division, de perfectionnement, de l’auto-emploi et de l’appui à l’emploi rural, Abderamane Mahamat Abba, dans la salle des réunions de ladite institution à Sarh. La réunion a pour objectif de s’imprégner des réalités et engagements dans l’utilisation des crédits octroyés à ces jeunes promoteurs d’emploi, mais aussi recueillir leurs doléances quant au remboursement de ces crédits. Ceci pour éviter un déficit qui compromettrait l’avenir des futurs autres promoteurs d’emploi.



Pour l’année 2020, l’ONAPE, l'établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, de l’Emploi et du Dialogue social a injecté une somme de 322.15.000 FCFA à 711 promoteurs bénéficiaires, à travers 237 projets fiables et bancables dans la province du Moyen-Chari. Ces crédits sont à taux d’intérêt zéro franc et sont remboursables mensuellement, échelonnés sur un à trois ans. Malheureusement, s’inquiètent les responsables de l’ONAPE, jusqu’à nos jours, 16.723.300 Fcfa de la somme injectée sont recouverts.



Dans ses conseils aux jeunes, le chef de bureau de l’ONAPE du Moyen-Chari, Mahamat Alhafiz Idriss Ouchar, précise que la jeunesse, fer de lance de la nation nécessite une éducation ET une orientation dans le monde des affaires. Ce qui a motivé le gouvernement du Tchad à mettre ces crédits à sa disposition afin de l'aider à se prendre en charge. Il souhaite donc le prompt remboursement de ces créances pour ne pas barrer la route aux autres jeunes du Moyen-Chari.



Durant toutes ses interventions, le chef de division, de perfectionnement, de l’auto-emploi et de l’appui à l’emploi rural, Abderamane Mahamat Abba, représentant le directeur général de l'ONAPE, a félicité les promoteurs d’emploi réguliers et a promis que les meilleurs parmi eux en terme de remboursement auront des crédits à hauteur de 15 millions de Fcfa.



Abderamane Mahamat Abba a exhorté les anciens promoteurs d’emploi bénéficiaires à redoubler d’efforts pour combler le déficit et éviter de pénaliser les futurs autres promoteurs. Se rendant compte du rebondissement de la pandémie à Coronavirus, la mission a exhorté les jeunes de la province à respecter les règles d’hygiène édictées par le gouvernement contre ce mal.